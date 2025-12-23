L autore greco che scrisse un Libro dei sogni

Home / Soluzioni Cruciverba / L autore greco che scrisse un Libro dei sogni

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L autore greco che scrisse un Libro dei sogni' è 'Artemidoro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARTEMIDORO

Perché la soluzione è Artemidoro? Artemidoro, scrittore greco antico, è noto per aver compilato un'opera che esplora il mondo dei sogni, offrendo interpretazioni e simbolismi. La sua opera ha influenzato la cultura e la letteratura, diventando un punto di riferimento nel campo dell'interpretazione onirica. Attraverso i suoi scritti, Artemidoro ha cercato di decifrare i messaggi nascosti nei sogni, contribuendo alla comprensione di questo affascinante aspetto della mente umana.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L autore greco che scrisse un Libro dei sogni" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L autore greco che scrisse un Libro dei sogni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L autore greco che scrisse un Libro dei sogni nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Artemidoro

La definizione "L autore greco che scrisse un Libro dei sogni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L autore greco che scrisse un Libro dei sogni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Artemidoro:

A Ancona R Roma T Torino E Empoli M Milano I Imola D Domodossola O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L autore greco che scrisse un Libro dei sogni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Stefano l autore del libro Bar SportLa scrive l autore su un suo libroLo storico greco autore della CiropediaL antico filosofo greco autore delle EnneadiEdmondo l autore del libro Cuore