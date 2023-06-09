L antico filosofo greco autore delle Enneadi

SOLUZIONE: PLOTINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L antico filosofo greco autore delle Enneadi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L antico filosofo greco autore delle Enneadi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Plotino? Plotino, filosofo greco antico, è famoso per aver scritto le Enneadi, un'opera fondamentale nel pensiero neoplatonico. La sua influenza si estende attraverso i secoli, contribuendo alla filosofia dell'anima e dell'Uno. La sua ricerca si concentra sull'unità suprema e sulla natura della realtà. Le sue riflessioni hanno ispirato molte correnti filosofiche e spirituali, rendendolo una figura chiave nella storia del pensiero occidentale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "L antico filosofo greco autore delle Enneadi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L antico filosofo greco autore delle Enneadi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Plotino:

P Padova L Livorno O Otranto T Torino I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L antico filosofo greco autore delle Enneadi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

