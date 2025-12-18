Una macchina dell agricoltore

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una macchina dell agricoltore' è 'Aratrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARATRICE

Perchè la soluzione è Aratrice? Un aratrice è una macchina dell'agricoltore che permette di lavorare il terreno in modo efficiente. Con questa attrezzatura, si prepara il suolo per la semina, rendendo il lavoro più rapido e meno faticoso. È uno strumento indispensabile per chi coltiva campi e orti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una macchina dell agricoltore

Una macchina dell agricoltore Risposta: ARATRICE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: A_______

A_______ Inizia con: A

A Finisce con: E

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Una macchina dell agricoltore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Aratrice

Per risolvere la definizione "Una macchina dell agricoltore", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aratrice'.

Le 8 lettere della soluzione

A Ancona R Roma A Ancona T Torino R Roma I Imola C Como E Empoli

La soluzione 'Aratrice' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una macchina dell agricoltore". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.