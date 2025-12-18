Una macchina dell agricoltore
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una macchina dell agricoltore' è 'Aratrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARATRICE
Perchè la soluzione è Aratrice? Un aratrice è una macchina dell'agricoltore che permette di lavorare il terreno in modo efficiente. Con questa attrezzatura, si prepara il suolo per la semina, rendendo il lavoro più rapido e meno faticoso. È uno strumento indispensabile per chi coltiva campi e orti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una macchina dell agricoltore
- Risposta: ARATRICE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: A_______
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Una macchina dell agricoltore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Aratrice
Per risolvere la definizione "Una macchina dell agricoltore", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aratrice'.
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Aratrice' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una macchina dell agricoltore". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un lavoro dell agricoltore Macchina dell oleificio Macchina da pesca tipica dell Adriatico Un lavoro dell' agricoltore Studiano i tessuti dell organismo
Altre definizioni collegate
Con macchina: Macchina utensile usata per pareggiare i bordi delle lamiere
Con agricoltore: Un lavoro dell' agricoltore