La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Macchina dell oleificio' è 'Frantoio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRANTOIO

Curiosità e Significato di Frantoio

Vuoi sapere di più su Frantoio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Frantoio.

Perché la soluzione è Frantoio? La macchina dell'oleificio è un impianto utilizzato per estrarre l'olio dalle olive o da altri semi oleosi. Conosciuta anche come frantoio, questa macchina svolge un ruolo fondamentale nella produzione di olio extravergine, trasformando i frutti in prezido condimento. È un elemento chiave della tradizione italiana e della qualità del prodotto finale, che rende speciale ogni bottiglia.

Come si scrive la soluzione Frantoio

Non riesci a risolvere la definizione "Macchina dell oleificio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

I Imola

O Otranto

