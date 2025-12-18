Lo è la lingua ceca

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è la lingua ceca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è la lingua ceca' è 'Slava'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SLAVA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è la lingua ceca" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è la lingua ceca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo è la lingua ceca nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Slava

La soluzione associata alla definizione "Lo è la lingua ceca" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è la lingua ceca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Slava:

S Savona L Livorno A Ancona V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è la lingua ceca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L etnia dei CechiLo è la lingua bulgaraCeca o russaLo è la lingua della serpeÈ lo stesso che lingua d ocLo è una lingua viventeLo si tocca con la linguaLo è la lingua irlandese