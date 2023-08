Lo è la lingua irlandese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la lingua irlandese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GAELICA

Lo e la lingua irlandese

Progetto di riferimento. la lingua irlandese, nota anche come gaelico irlandese o più raramente gaelico (nome nativo gaeilge), è una lingua indoeuropea appartenente... Gaeilge o gaoluinn o gaelic o gaeilge éireannach) la lingua gaelica scozzese (chiamata anche gàidhlig o gàidhlig albannach) la lingua gaelica canadese (chiamata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

