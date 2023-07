Lo è una lingua vivente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una lingua vivente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PARLATA

Significato/Curiosità : Lo è una lingua vivente

La lingua italiana è una lingua viva e parlata ampiamente in tutto il mondo. È la lingua madre di milioni di persone in Italia, ma è anche parlata come seconda lingua da un gran numero di individui in altri paesi. L'italiano è una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, oltre ad essere la lingua dell'opera, della musica e della moda. Ha una ricca storia letteraria, dai grandi poeti come Dante, Petrarca e Boccaccio, ai romanzi di autori come Manzoni, Pirandello e Calvino. L'italiano è una lingua melodiosa e versatile, amata per la sua espressività e bellezza. Continua a evolversi e adattarsi ai cambiamenti sociali e tecnologici, rimanendo una lingua vitale e vibrante nel panorama linguistico internazionale.

