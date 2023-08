Lo si tocca con la lingua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si tocca con la lingua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PALATO

Significato/Curiosita : Lo si tocca con la lingua

Un bacio, solitamente di natura erotica, nel quale la lingua di uno dei partecipanti tocca la lingua dell'altro ed entra nella sua bocca. un'antica espressione... Il palato (lat. palatum) è la parete superiore della cavità orale. è costituito nei 2/3 anteriori dal palato duro e nel terzo posteriore dal palato molle... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

