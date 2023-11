La definizione e la soluzione di: Il frutto tricolore dell orto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COCOMERO

Significato/Curiosita : Il frutto tricolore dell orto

Registrato il record annuale di visitatori per le strutture museali ed archeologiche, con un incremento dell'8% rispetto al 2017, che ha raggiunto il numero... Nome comune del Citrullus lanatus .

. Cocomero asinino ovvero la pianta erbacea perenne Ecballium elaterium .

ovvero la pianta erbacea perenne . In alcuni dialetti il cetriolo o una Cucurbitacea in genere.

o una in genere. Carosello, un ecotipo del melone. Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «cocomero» Registratorecord annuale di visitatori per le strutture museali ed archeologiche, con un incremento'8% rispetto al 2017, che ha raggiuntonumero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

