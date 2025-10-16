Piatti per portare più piatti nei cruciverba: la soluzione è Vassoi

Alessia Mogavero | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Piatti per portare più piatti' è 'Vassoi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VASSOI

Curiosità e Significato di Vassoi

La parola Vassoi è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vassoi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un piatto per più piattiRendono più gustosi tutti i piattiPiatti davvero indigestiGrossi piattiCome i nasi schiacciati e piatti

Come si scrive la soluzione Vassoi

Non riesci a risolvere la definizione "Piatti per portare più piatti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 6 lettere della soluzione Vassoi:
V Venezia
A Ancona
S Savona
S Savona
O Otranto
I Imola

