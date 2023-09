Un piatto per più piatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piatto per più piatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VASSOIO

Significato/Curiosità : Un piatto per più piatti

Un vassoio è un oggetto piatto e generalmente rettangolare, spesso con bordi rialzati, utilizzato per trasportare, servire o contenere una varietà di oggetti o alimenti. I vassoi possono essere realizzati in diversi materiali, tra cui plastica, legno, metallo o ceramica, a seconda dell'uso previsto e dell'estetica desiderata. I vassoi sono utilizzati in molti contesti, tra cui in casa, nei ristoranti, nei bar e nei servizi di catering. Sono ideali per trasportare cibi e bevande da un luogo all'altro e facilitano il servizio agli ospiti. Inoltre, i vassoi possono essere decorati in modo elaborato per eventi speciali o semplici ed eleganti per l'uso quotidiano. Sono uno strumento pratico e versatile che rende il trasporto e la presentazione di cibi e bevande più agevoli ed esteticamente piacevoli.

Altre risposte alla domanda : Un piatto per più piatti : piatto; piatti;

Su: Disambiguazione – "bronzo antico" rimanda qui. se stai cercando la gradazione di colore, vedi bronzo (colore). l'età del bronzo indica, rispetto a ...Un pesce molto; Succulentodi carne; alla genovese:di carne ripiena; Tipicospagnolo;Su: Cucina tradizionale, ma presente in alcuni piatti di origine straniera come ad esempio il tonkatsu. i piatti più conosciuti sono il sushi, il sashimi,... ...Includee bicchieri;da batteristi;davvero indigesti; In mezzo alno;