La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Come i nasi schiacciati e piatti' è 'Camusi'.

SOLUZIONE: CAMUSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come i nasi schiacciati e piatti" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come i nasi schiacciati e piatti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Camusi? I camusi sono un tipo di nasi caratterizzati dalla forma piatta e schiacciata, che si distingue da quelli più prominenti o appuntiti. Questa conformazione può essere naturale o frutto di caratteristiche genetiche specifiche, e spesso rappresenta un tratto distintivo di alcune popolazioni o etnie. La loro forma particolare può influenzare anche l’aspetto generale del viso, contribuendo a un’immagine unica e riconoscibile. Osservare questa caratteristica permette di riconoscere determinate origini culturali o etniche.

Come i nasi schiacciati e piatti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Camusi

La soluzione associata alla definizione "Come i nasi schiacciati e piatti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come i nasi schiacciati e piatti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Camusi:

C Como A Ancona M Milano U Udine S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come i nasi schiacciati e piatti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Possono esserlo i nasiSi dice di nasi piattiPiatti davvero indigestiGrossi piattiPiatti pietanzeIndica piatti e prezzi