Erode ordinò quella degli Innocenti nei cruciverba: la soluzione è Strage

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Erode ordinò quella degli Innocenti' è 'Strage'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRAGE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Strage, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Strage? La parola strage indica un evento violento e massiccio che causa molte vittime o danni, spesso in modo improvviso e tragico. Può riferirsi a incidenti, guerre o massacri, evocando un senso di devastazione e perdita. In breve, rappresenta un episodio di grande sofferenza collettiva, come nel caso della famosa strage degli Innocenti, simbolo di ingiustizia e crudeltà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il sovrano che ordinò la strage degli innocentiIl re che ordinò la strage degli innocentiIl biblico re che ordinò la strage degli InnocentiOrdinò la strage degli InnocentiLa Foster de Il silenzio degli innocenti

