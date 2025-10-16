Città a sud del Lago di Bolsena

Alessia Mogavero | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Città a sud del Lago di Bolsena' è 'Viterbo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VITERBO

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Perché la soluzione è Viterbo? Viterbo si trova appena a sud del Lago di Bolsena, immersa tra colline e boschi. Questa città affascina con il suo centro storico ricco di vicoli antichi e piazze vivaci. Le terme e i monumenti medievali attirano visitatori da tutto il mondo. Passeggiare tra le sue mura significa immergersi in un’atmosfera di storia e tradizione. Viterbo resta una meta da scoprire per chi ama la cultura e l’autenticità.

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Città a sud del Lago di Bolsena nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Viterbo

La soluzione associata alla definizione "Città a sud del Lago di Bolsena" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Viterbo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Città a sud del Lago di Bolsena
  • Risposta: VITERBO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: V______
  • Inizia con: V
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

V Venezia
I Imola
T Torino
E Empoli
R Roma
B Bologna
O Otranto

La soluzione 'Viterbo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Città a sud del Lago di Bolsena". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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