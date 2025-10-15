Manti equini

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Manti equini' è 'Roani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROANI

ALTRE SOLUZIONI: BAI

Perché la soluzione è Roani? I manti equini sono le caratteristiche pelose e cromatiche che rivestono i cavalli, contribuendo alla loro bellezza e alle loro caratteristiche genetiche. La voce ROANI si riferisce a un particolare tipo di mantello che presenta sfumature di colore rosso o ramato, tipiche di alcune razze equine. Questa colorazione si distingue per la sua intensità e vivacità, rendendo i soggetti facilmente riconoscibili. La presenza di questa voce nei manti equini evidenzia variazioni genetiche che influenzano l'aspetto esteriore degli animali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Manti equini". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Manti equini nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Roani

La definizione "Manti equini" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Manti equini" conferma che la soluzione 'Roani' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Roani

R Roma O Otranto A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Manti equini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Roani' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Cavalli dal manto varioCavalli biancorossicciCavalli dal pelo mistoManti equini rossastriEquini nati da un cavallo e da un asinaIndossavano manti d ermellinoFascia di cuoio da mettere al collo degli equiniI manti dei volatili