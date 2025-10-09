L elenco dei giocatori di una squadra di basket
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L elenco dei giocatori di una squadra di basket' è 'Roster'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ROSTER
Perchè la soluzione è Roster? Il roster di una squadra di basket include tutti i giocatori pronti a scendere in campo. È come una lista che mostra chi può partecipare alle partite e ai allenamenti. Tenere sotto controllo il roster aiuta a capire le scelte del coach e la composizione della squadra. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L elenco dei giocatori di una squadra di basket
- Risposta: ROSTER
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: R_____
- Inizia con: R
- Finisce con: R
L elenco dei giocatori di una squadra di basket nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Roster
In presenza della definizione "L elenco dei giocatori di una squadra di basket", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Roster'.
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Roster' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L elenco dei giocatori di una squadra di basket". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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