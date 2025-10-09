L elenco dei giocatori di una squadra di basket

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L elenco dei giocatori di una squadra di basket' è 'Roster'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROSTER

Perchè la soluzione è Roster? Il roster di una squadra di basket include tutti i giocatori pronti a scendere in campo. È come una lista che mostra chi può partecipare alle partite e ai allenamenti. Tenere sotto controllo il roster aiuta a capire le scelte del coach e la composizione della squadra. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L elenco dei giocatori di una squadra di basket

L elenco dei giocatori di una squadra di basket Risposta: ROSTER

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: R_____

R_____ Inizia con: R

R Finisce con: R

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L elenco dei giocatori di una squadra di basket nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Roster

In presenza della definizione "L elenco dei giocatori di una squadra di basket", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Roster'.

Le 6 lettere della soluzione

R Roma O Otranto S Savona T Torino E Empoli R Roma

La soluzione 'Roster' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L elenco dei giocatori di una squadra di basket". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.