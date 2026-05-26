La squadra azzurra di pallanuoto femminile

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La squadra azzurra di pallanuoto femminile' è 'Setterosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SETTEROSA

Perchè la soluzione è Setterosa? Setterosa è il nome con cui si indica la squadra azzurra di pallanuoto femminile. Questa formazione ha conquistato numerosi successi, dimostrando talento e determinazione in ogni partita. Le sue giocatrici sono considerate tra le migliori nel panorama internazionale, portando alto il nome dell’Italia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La squadra azzurra di pallanuoto femminile nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Setterosa

Se la definizione "La squadra azzurra di pallanuoto femminile" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Setterosa'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La squadra azzurra di pallanuoto femminile

La squadra azzurra di pallanuoto femminile Risposta: SETTEROSA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: S________

S________ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

S Savona E Empoli T Torino T Torino E Empoli R Roma O Otranto S Savona A Ancona

La soluzione 'Setterosa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La squadra azzurra di pallanuoto femminile". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.