La squadra azzurra di pallanuoto femminile
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SOLUZIONE: SETTEROSA
Perchè la soluzione è Setterosa? Setterosa è il nome con cui si indica la squadra azzurra di pallanuoto femminile. Questa formazione ha conquistato numerosi successi, dimostrando talento e determinazione in ogni partita. Le sue giocatrici sono considerate tra le migliori nel panorama internazionale, portando alto il nome dell’Italia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La squadra azzurra di pallanuoto femminile nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Setterosa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La squadra azzurra di pallanuoto femminile
- Risposta: SETTEROSA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: S________
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Setterosa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La squadra azzurra di pallanuoto femminile". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Con azzurra: Acqua azzurra acqua storico successo di Battisti
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