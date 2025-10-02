Artigiano che riveste le pareti
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Artigiano che riveste le pareti' è 'Tappezziere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TAPPEZZIERE
La risposta Tappezziere è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Tappezziere? Un tappezziere è un artigiano specializzato nel rivestire le pareti con materiali come stoffa, pelle o carta da parati. La sua attività richiede precisione, senso estetico e capacità di lavorare con diversi strumenti per ottenere un risultato uniforme e duraturo. Attraverso tecniche specifiche, il tappezziere trasforma gli ambienti, conferendo eleganza e comfort agli spazi interni. La sua esperienza permette di adattare le decorazioni alle esigenze estetiche e funzionali di ogni ambiente.
Artigiano che riveste le pareti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Tappezziere
La definizione "Artigiano che riveste le pareti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tappezziere'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Artigiano che riveste le pareti
- Risposta: TAPPEZZIERE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: T__________
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Tappezziere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Artigiano che riveste le pareti". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Riveste pareti Riveste il tronco dell albero Le cavità ricavate nelle pareti Si stacca in calcinacci dalle pareti Un artigiano che sa intrecciare i giunchi
Altre definizioni collegate
Con artigiano: Un artigiano tessile
Con riveste: La sottile membrana che riveste il cuore
Con pareti: Piastrelle per pareti e pavimenti