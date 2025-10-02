Artigiano che riveste le pareti

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Artigiano che riveste le pareti' è 'Tappezziere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAPPEZZIERE

La risposta Tappezziere è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Tappezziere? Un tappezziere è un artigiano specializzato nel rivestire le pareti con materiali come stoffa, pelle o carta da parati. La sua attività richiede precisione, senso estetico e capacità di lavorare con diversi strumenti per ottenere un risultato uniforme e duraturo. Attraverso tecniche specifiche, il tappezziere trasforma gli ambienti, conferendo eleganza e comfort agli spazi interni. La sua esperienza permette di adattare le decorazioni alle esigenze estetiche e funzionali di ogni ambiente.

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Artigiano che riveste le pareti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Tappezziere

La definizione "Artigiano che riveste le pareti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tappezziere'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Artigiano che riveste le pareti

Artigiano che riveste le pareti Risposta: TAPPEZZIERE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: T__________

T__________ Inizia con: T

T Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

T Torino A Ancona P Padova P Padova E Empoli Z Zara Z Zara I Imola E Empoli R Roma E Empoli

La soluzione 'Tappezziere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Artigiano che riveste le pareti". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.