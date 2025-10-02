Artigiano che riveste le pareti

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Artigiano che riveste le pareti' è 'Tappezziere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAPPEZZIERE

La risposta Tappezziere è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Tappezziere? Un tappezziere è un artigiano specializzato nel rivestire le pareti con materiali come stoffa, pelle o carta da parati. La sua attività richiede precisione, senso estetico e capacità di lavorare con diversi strumenti per ottenere un risultato uniforme e duraturo. Attraverso tecniche specifiche, il tappezziere trasforma gli ambienti, conferendo eleganza e comfort agli spazi interni. La sua esperienza permette di adattare le decorazioni alle esigenze estetiche e funzionali di ogni ambiente.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Tappezziere'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Artigiano che riveste le pareti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Tappezziere

La definizione "Artigiano che riveste le pareti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tappezziere'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Artigiano che riveste le pareti
  • Risposta: TAPPEZZIERE
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: T__________
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

T Torino
A Ancona
P Padova
P Padova
E Empoli
Z Zara
Z Zara
I Imola
E Empoli
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Tappezziere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Artigiano che riveste le pareti". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Riveste pareti Riveste il tronco dell albero Le cavità ricavate nelle pareti Si stacca in calcinacci dalle pareti Un artigiano che sa intrecciare i giunchi 

Altre definizioni collegate

Con artigiano: Un artigiano tessile 

Con riveste: La sottile membrana che riveste il cuore 

Con pareti: Piastrelle per pareti e pavimenti 