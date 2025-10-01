Serve quando si deve preparare la crema chantilly nei cruciverba: la soluzione è Panna Montata
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Serve quando si deve preparare la crema chantilly' è 'Panna Montata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PANNA MONTATA
Curiosità e Significato di Panna Montata
La parola Panna Montata è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Panna Montata.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Serve per fare la crema chantillyNon si deve dormirci sopraDeve darsela chi non si spicciaGli si deve l invenzione del fonografo e della lampadina a filamentoUna crema per quando si torna dalla spiaggia
Come si scrive la soluzione Panna Montata
La definizione "Serve quando si deve preparare la crema chantilly" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 12 lettere della soluzione Panna Montata:
