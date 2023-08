Gli si deve l invenzione del fonografo e della lampadina a filamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli si deve l invenzione del fonografo e della lampadina a filamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EDISON

Significato/Curiosita : Gli si deve l invenzione del fonografo e della lampadina a filamento

Migliore nella produzione del filamento delle lampade. emile berliner sviluppò il grammofono, che essenzialmente è un fonografo migliorato: usa un disco piatto... Disambiguazione – "edison" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi edison (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento imprenditori... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Gli si deve l invenzione del fonografo e della lampadina a filamento : deve; invenzione; fonografo; della; lampadina; filamento; La legge deve seguire quello parlamentare; Un romanzo di Michela Murgia: Il mondo deve ; Si deve fare il giorno di un intervento chirurgico; Farmaco che deve il suo nome a un filosofo greco; Un calcolo che deve il suo nome ad alKhwarizmi; Una invenzione veramente riprovevole; Contese a Bell l invenzione del telefono; L invenzione nella narrativa ing; invenzione più o meno geniale; Contese a Meucci l invenzione del telefono; L ideatore del fonografo ; L inventore del fonografo ; Il Biagio della canzone In mezzo al mondo; Capitale della Mongolia; Il nome della Strasberg; Porto peschereccio della Croazia; Antipasto freddo tipico della Campania; Modulare l intensità di luce di una lampadina ; Perfezionò la lampadina elettrica; Scherma la lampadina ; Lo sono i filamenti della lampadina accesa; Come una lampadina bruciata; filamento dei funghi; filamento so; filamento fungino; Il filamento di un baco; Ciascun filamento costituente il fungo;

Cerca altre Definizioni