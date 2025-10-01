Contratto che permette ad una società di usare la ragione sociale di un altra nei cruciverba: la soluzione è Franchising

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Contratto che permette ad una società di usare la ragione sociale di un altra' è 'Franchising'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRANCHISING

Curiosità e Significato di Franchising

Hai risolto il cruciverba con Franchising? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Franchising.

Come si scrive la soluzione Franchising

Hai davanti la definizione "Contratto che permette ad una società di usare la ragione sociale di un altra" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

H Hotel

I Imola

S Savona

I Imola

N Napoli

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T U O M U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MUTUO" MUTUO

