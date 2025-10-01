Contratto che permette ad una società di usare la ragione sociale di un altra nei cruciverba: la soluzione è Franchising
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Contratto che permette ad una società di usare la ragione sociale di un altra' è 'Franchising'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
FRANCHISING
Curiosità e Significato di Franchising
Hai risolto il cruciverba con Franchising? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Franchising.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Legato ad un accordo o un contrattoIl contratto d affitto con il quale si cedono ad altri alcuni vani d un appartamentoL accordo che permette di usare i cellulari all esteroIl servizio postale che permette di ricevere la corrispondenza ad un nuovo indirizzoAssegnare con un particolare contratto ad un impresa un lavoro da eseguire
Come si scrive la soluzione Franchising
Hai davanti la definizione "Contratto che permette ad una società di usare la ragione sociale di un altra" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 11 lettere della soluzione Franchising:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
T U O M U
Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.