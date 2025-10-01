Contratto che permette ad una società di usare la ragione sociale di un altra nei cruciverba: la soluzione è Franchising

Vito Manzione | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Contratto che permette ad una società di usare la ragione sociale di un altra' è 'Franchising'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRANCHISING

Curiosità e Significato di Franchising

Hai risolto il cruciverba con Franchising? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Franchising.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Legato ad un accordo o un contrattoIl contratto d affitto con il quale si cedono ad altri alcuni vani d un appartamentoL accordo che permette di usare i cellulari all esteroIl servizio postale che permette di ricevere la corrispondenza ad un nuovo indirizzoAssegnare con un particolare contratto ad un impresa un lavoro da eseguire

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Contratto che permette ad una società di usare la ragione sociale di un altra - Franchising

Come si scrive la soluzione Franchising

Hai davanti la definizione "Contratto che permette ad una società di usare la ragione sociale di un altra" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 11 lettere della soluzione Franchising:
F Firenze
R Roma
A Ancona
N Napoli
C Como
H Hotel
I Imola
S Savona
I Imola
N Napoli
G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T U O M U

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.