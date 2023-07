Il contratto d affitto con il quale si cedono ad altri alcuni vani d un appartamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il contratto d affitto con il quale si cedono ad altri alcuni vani d un appartamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SUBLOCAZIONE

Significato/Curiosità : Il contratto d affitto con il quale si cedono ad altri alcuni vani d un appartamento

La sublocazione è un contratto di affitto in cui un locatario originale concede a un terzo, noto come sublocatario, il diritto di utilizzare una parte o l'intero appartamento in affitto per un periodo di tempo specifico. In questo tipo di contratto, il locatario principale diventa il sublocatore e mantiene la responsabilità nei confronti del proprietario dell'appartamento. Il sublocatario, a sua volta, paga l'affitto al sublocatore e può usufruire degli spazi concessi. Questo tipo di contratto può essere vantaggioso per il locatario principale che cerca di dividere i costi dell'affitto o di sfruttare un appartamento non utilizzato completamente. È importante per tutte le parti coinvolte comprendere i diritti e le responsabilità associate alla sublocazione e assicurarsi che sia consentita dalle leggi e dalle regole dell'affitto.

