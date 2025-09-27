Scontate, palesi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scontate, palesi' è 'Ovvie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OVVIE

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Perché la soluzione è Ovvie? Le cose ovvie sono spesso ignorate perché sono così chiare da sembrare scontate. Tuttavia, riconoscerle e ammetterle può aiutare a chiarire le idee e a evitare fraintendimenti. Non sempre notiamo le cose ovvie, ma sono lì, sotto gli occhi di tutti, pronte a essere viste. A volte, la semplicità di ciò che è ovvio è proprio ciò che rende tutto più comprensibile.

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Scontate, palesi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ovvie

La soluzione associata alla definizione "Scontate, palesi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ovvie'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Scontate, palesi

Scontate, palesi Risposta: OVVIE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: O____

O____ Inizia con: O

O Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

O Otranto V Venezia V Venezia I Imola E Empoli

La soluzione 'Ovvie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Scontate, palesi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.