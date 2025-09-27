Scontate, palesi
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SOLUZIONE: OVVIE
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Perché la soluzione è Ovvie? Le cose ovvie sono spesso ignorate perché sono così chiare da sembrare scontate. Tuttavia, riconoscerle e ammetterle può aiutare a chiarire le idee e a evitare fraintendimenti. Non sempre notiamo le cose ovvie, ma sono lì, sotto gli occhi di tutti, pronte a essere viste. A volte, la semplicità di ciò che è ovvio è proprio ciò che rende tutto più comprensibile.
Scontate, palesi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ovvie
La soluzione associata alla definizione "Scontate, palesi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ovvie'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Scontate, palesi
- Risposta: OVVIE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: O____
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Ovvie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Scontate, palesi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con scontate: È padre di frasi scontate
Con palesi: Facili e palesi