Scontate, palesi

Vito Manzione | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scontate, palesi' è 'Ovvie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OVVIE

Vuoi approfondire la risposta Ovvie? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Ovvie? Le cose ovvie sono spesso ignorate perché sono così chiare da sembrare scontate. Tuttavia, riconoscerle e ammetterle può aiutare a chiarire le idee e a evitare fraintendimenti. Non sempre notiamo le cose ovvie, ma sono lì, sotto gli occhi di tutti, pronte a essere viste. A volte, la semplicità di ciò che è ovvio è proprio ciò che rende tutto più comprensibile.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ovvie'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Scontate, palesi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ovvie

La soluzione associata alla definizione "Scontate, palesi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ovvie'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Scontate, palesi
  • Risposta: OVVIE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: O____
  • Inizia con: O
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

O Otranto
V Venezia
V Venezia
I Imola
E Empoli

La soluzione 'Ovvie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Scontate, palesi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Chiare scontate Il generale francese da cui derivano le frasi scontate È padre di frasi scontate Evidenti palesi Facili e palesi 

Altre definizioni collegate

Con scontate: È padre di frasi scontate 

Con palesi: Facili e palesi 