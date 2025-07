Facili e palesi nei cruciverba: la soluzione è Ovvi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Facili e palesi' è 'Ovvi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OVVI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ovvi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Ovvi.

Perché la soluzione è Ovvi? Ovvi indica qualcosa di evidente o chiaro, facile da capire e senza complicazioni. Si usa per descrivere situazioni o informazioni che risultano lampanti e di facile comprensione, spesso perché sono ovvie o scontate. È un termine che trasmette semplicità e chiarezza, perfetto quando qualcosa è talmente evidente da non richiedere ulteriori spiegazioni. Insomma, un modo semplice per sottolineare quanto qualcosa sia immediato e palese.

Hai davanti la definizione "Facili e palesi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

