Chiare scontate

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chiare scontate' è 'Ovvie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OVVIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chiare scontate" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chiare scontate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Ovvie? Le parole ovvie sono quelle che risultano evidenti e facilmente comprensibili, senza bisogno di approfondimenti o spiegazioni aggiuntive. Sono termini che si distinguono per la loro immediatezza e semplicità, spesso utilizzati in conversazioni quotidiane per trasmettere concetti chiari e diretti. La loro natura rende superfluo qualsiasi tentativo di interpretazione complessa, poiché il significato è già chiaro e condiviso da tutti. La loro presenza facilita la comunicazione, eliminando ambiguità e fraintendimenti.

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Chiare scontate nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ovvie

La definizione "Chiare scontate" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chiare scontate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ovvie:

O Otranto V Venezia V Venezia I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chiare scontate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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