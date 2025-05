Evidenti palesi nei cruciverba: la soluzione è Manifesti

MANIFESTI

Curiosità e Significato di "Manifesti"

La soluzione Manifesti di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Manifesti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Manifesti si riferisce a qualcosa di chiaramente visibile o di evidente comprensione. Indica che un'idea, un sentimento o un fatto sono espressi in modo palese e diretto, senza ambiguità, rendendo immediatamente riconoscibile il loro significato.

Come si scrive la soluzione: Manifesti

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

F Firenze

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G N A T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRANT" GRANT

