Un centro dell Erzegovina

Luca Bianchi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 132 lettere per la definizione 'Un centro dell Erzegovina' è 'Mostar mostar È Un Centro Dell'erzegovina Poiché Rappresenta Una Delle Città Più Significative E Culturalmente Ricche Di Questa Regione Della Bosnia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOSTAR Mostar è un centro dell'Erzegovina poiché rappresenta una delle città più significative e culturalmente ricche di questa regione della Bosnia

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Un centro dell Erzegovina nei cruciverba: la soluzione di 132 lettere è Mostar mostar È Un Centro Dell'erzegovina Poiché Rappresenta Una Delle Città Più Significative E Culturalmente Ricche Di Questa Regione Della Bosnia

La soluzione associata alla definizione "Un centro dell Erzegovina" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mostar mostar È Un Centro Dell'erzegovina Poiché Rappresenta Una Delle Città Più Significative E Culturalmente Ricche Di Questa Regione Della Bosnia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un centro dell Erzegovina
  • Risposta: MOSTAR MOSTAR È UN CENTRO DELL'ERZEGOVINA POICHÉ RAPPRESENTA UNA DELLE CITTÀ PIÙ SIGNIFICATIVE E CULTURALMENTE RICCHE DI QUESTA REGIONE DELLA BOSNIA
  • Lunghezza: 132 lettere
  • Schema parole: 12-1-2-6-14-6-11-3-5-5-3-13-1-13-6-2-6-7-5-6
  • Schema utile: M_______________ _ __ ______ ____'__________ ______ ___________ ___ _____ _____ ___ _____________ _ _____________ ______ __ ______ _______ _____ ______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A

Le 132 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
S Savona
T Torino
A Ancona
R Roma
-
-
-
-
M Milano
O Otranto
S Savona
T Torino
A Ancona
R Roma
 
È -
 
U Udine
N Napoli
 
C Como
E Empoli
N Napoli
T Torino
R Roma
O Otranto
 
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
L Livorno
' -
E Empoli
R Roma
Z Zara
E Empoli
G Genova
O Otranto
V Venezia
I Imola
N Napoli
A Ancona
 
P Padova
O Otranto
I Imola
C Como
H Hotel
É -
 
R Roma
A Ancona
P Padova
P Padova
R Roma
E Empoli
S Savona
E Empoli
N Napoli
T Torino
A Ancona
 
U Udine
N Napoli
A Ancona
 
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
L Livorno
E Empoli
 
C Como
I Imola
T Torino
T Torino
À -
 
P Padova
I Imola
Ù -
 
S Savona
I Imola
G Genova
N Napoli
I Imola
F Firenze
I Imola
C Como
A Ancona
T Torino
I Imola
V Venezia
E Empoli
 
E Empoli
 
C Como
U Udine
L Livorno
T Torino
U Udine
R Roma
A Ancona
L Livorno
M Milano
E Empoli
N Napoli
T Torino
E Empoli
 
R Roma
I Imola
C Como
C Como
H Hotel
E Empoli
 
D Domodossola
I Imola
 
Q Quarto
U Udine
E Empoli
S Savona
T Torino
A Ancona
 
R Roma
E Empoli
G Genova
I Imola
O Otranto
N Napoli
E Empoli
 
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
L Livorno
A Ancona
 
B Bologna
O Otranto
S Savona
N Napoli
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Mostar mostar È Un Centro Dell'erzegovina Poiché Rappresenta Una Delle Città Più Significative E Culturalmente Ricche Di Questa Regione Della Bosnia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un centro dell Erzegovina". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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