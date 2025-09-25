Un centro dell Erzegovina
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SOLUZIONE: MOSTAR Mostar è un centro dell'Erzegovina poiché rappresenta una delle città più significative e culturalmente ricche di questa regione della Bosnia
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Un centro dell Erzegovina nei cruciverba: la soluzione di 132 lettere è Mostar mostar È Un Centro Dell'erzegovina Poiché Rappresenta Una Delle Città Più Significative E Culturalmente Ricche Di Questa Regione Della Bosnia
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un centro dell Erzegovina
- Risposta: MOSTAR MOSTAR È UN CENTRO DELL'ERZEGOVINA POICHÉ RAPPRESENTA UNA DELLE CITTÀ PIÙ SIGNIFICATIVE E CULTURALMENTE RICCHE DI QUESTA REGIONE DELLA BOSNIA
- Lunghezza: 132 lettere
- Schema parole: 12-1-2-6-14-6-11-3-5-5-3-13-1-13-6-2-6-7-5-6
- Schema utile: M_______________ _ __ ______ ____'__________ ______ ___________ ___ _____ _____ ___ _____________ _ _____________ ______ __ ______ _______ _____ ______
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Le 132 lettere della soluzione
La soluzione 'Mostar mostar È Un Centro Dell'erzegovina Poiché Rappresenta Una Delle Città Più Significative E Culturalmente Ricche Di Questa Regione Della Bosnia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un centro dell Erzegovina". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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