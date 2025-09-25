Un centro dell Erzegovina

Home / Soluzioni Cruciverba / Un centro dell Erzegovina

La soluzione di 132 lettere per la definizione 'Un centro dell Erzegovina' è 'Mostar mostar È Un Centro Dell'erzegovina Poiché Rappresenta Una Delle Città Più Significative E Culturalmente Ricche Di Questa Regione Della Bosnia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOSTAR Mostar è un centro dell'Erzegovina poiché rappresenta una delle città più significative e culturalmente ricche di questa regione della Bosnia

Vuoi approfondire la risposta Mostar mostar È Un Centro Dell'erzegovina Poiché Rappresenta Una Delle Città Più Significative E Culturalmente Ricche Di Questa Regione Della Bosnia? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Mostar mostar È Un Centro Dell'erzegovina Poiché Rappresenta Una Delle Città Più Significative E Culturalmente Ricche Di Questa Regione Della Bosnia' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Un centro dell Erzegovina nei cruciverba: la soluzione di 132 lettere è Mostar mostar È Un Centro Dell'erzegovina Poiché Rappresenta Una Delle Città Più Significative E Culturalmente Ricche Di Questa Regione Della Bosnia

La soluzione associata alla definizione "Un centro dell Erzegovina" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mostar mostar È Un Centro Dell'erzegovina Poiché Rappresenta Una Delle Città Più Significative E Culturalmente Ricche Di Questa Regione Della Bosnia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un centro dell Erzegovina

Un centro dell Erzegovina Risposta: MOSTAR MOSTAR È UN CENTRO DELL'ERZEGOVINA POICHÉ RAPPRESENTA UNA DELLE CITTÀ PIÙ SIGNIFICATIVE E CULTURALMENTE RICCHE DI QUESTA REGIONE DELLA BOSNIA

Lunghezza: 132 lettere

132 lettere Schema parole: 12-1-2-6-14-6-11-3-5-5-3-13-1-13-6-2-6-7-5-6

12-1-2-6-14-6-11-3-5-5-3-13-1-13-6-2-6-7-5-6 Schema utile: M_______________ _ __ ______ ____'__________ ______ ___________ ___ _____ _____ ___ _____________ _ _____________ ______ __ ______ _______ _____ ______

M_______________ _ __ ______ ____'__________ ______ ___________ ___ _____ _____ ___ _____________ _ _____________ ______ __ ______ _______ _____ ______ Inizia con: M

M Finisce con: A

Le 132 lettere della soluzione

M Milano O Otranto S Savona T Torino A Ancona R Roma - - - - M Milano O Otranto S Savona T Torino A Ancona R Roma È - U Udine N Napoli C Como E Empoli N Napoli T Torino R Roma O Otranto D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno ' - E Empoli R Roma Z Zara E Empoli G Genova O Otranto V Venezia I Imola N Napoli A Ancona P Padova O Otranto I Imola C Como H Hotel É - R Roma A Ancona P Padova P Padova R Roma E Empoli S Savona E Empoli N Napoli T Torino A Ancona U Udine N Napoli A Ancona D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli C Como I Imola T Torino T Torino À - P Padova I Imola Ù - S Savona I Imola G Genova N Napoli I Imola F Firenze I Imola C Como A Ancona T Torino I Imola V Venezia E Empoli E Empoli C Como U Udine L Livorno T Torino U Udine R Roma A Ancona L Livorno M Milano E Empoli N Napoli T Torino E Empoli R Roma I Imola C Como C Como H Hotel E Empoli D Domodossola I Imola Q Quarto U Udine E Empoli S Savona T Torino A Ancona R Roma E Empoli G Genova I Imola O Otranto N Napoli E Empoli D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona B Bologna O Otranto S Savona N Napoli I Imola A Ancona

La soluzione 'Mostar mostar È Un Centro Dell'erzegovina Poiché Rappresenta Una Delle Città Più Significative E Culturalmente Ricche Di Questa Regione Della Bosnia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un centro dell Erzegovina". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.