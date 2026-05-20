Un centro della Val Badia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un centro della Val Badia' è 'Corvara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORVARA

La risposta Corvara è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Corvara? Corvara è un affascinante centro della Val Badia, situato tra le montagne delle Dolomiti. Questo luogo incantevole è noto per il suo paesaggio mozzafiato e le tradizioni alpine che ancora oggi si mantengono vive. La località offre numerose opportunità di svago, tra cui escursioni, sport invernali e cultura locale. Corvara si distingue per l’ospitalità e il fascino autentico, attirando visitatori desiderosi di immergersi in un ambiente ricco di storia e natura.

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Un centro della Val Badia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Corvara

Per risolvere la definizione "Un centro della Val Badia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Corvara'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un centro della Val Badia

Un centro della Val Badia Risposta: CORVARA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: C______

C______ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

C Como O Otranto R Roma V Venezia A Ancona R Roma A Ancona

La soluzione 'Corvara' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un centro della Val Badia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.