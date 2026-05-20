Un centro della Val Badia
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SOLUZIONE: CORVARA
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Perché la soluzione è Corvara? Corvara è un affascinante centro della Val Badia, situato tra le montagne delle Dolomiti. Questo luogo incantevole è noto per il suo paesaggio mozzafiato e le tradizioni alpine che ancora oggi si mantengono vive. La località offre numerose opportunità di svago, tra cui escursioni, sport invernali e cultura locale. Corvara si distingue per l’ospitalità e il fascino autentico, attirando visitatori desiderosi di immergersi in un ambiente ricco di storia e natura.
Un centro della Val Badia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Corvara
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un centro della Val Badia
- Risposta: CORVARA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con centro: Arbor importante centro del Michigan
Con badia: Superiore di monastero o di badia