Girare le spalle

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Girare le spalle' è 'Voltare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOLTARE

Perché la soluzione è Voltare? Voltare significa spostare il proprio corpo o la testa in modo che la parte frontale si rivolga altrove, lasciando il dietro esposto o ignorato. Questa azione può indicare disinteresse, indifferenza o semplicemente un cambio di direzione senza necessariamente esprimere emozioni. Quando si volta, si modifica la propria posizione rispetto a qualcosa o qualcuno, spesso per evitare di affrontare una situazione o per cambiare punto di vista. Voltare, quindi, implica un movimento che lascia alle spalle ciò che si è osservato o con cui si si relaziona.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Girare le spalle". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Girare le spalle nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Voltare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Girare le spalle" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Girare le spalle" conferma che la soluzione 'Voltare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Voltare

V Venezia O Otranto L Livorno T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Girare le spalle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Voltare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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