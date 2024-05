La Soluzione ♚ Lo prende chi nota La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ATTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ATTO

Significato della soluzione per: Lo prende chi nota Italiano: Aggettivo: atto . adeguato, adatto, volto a atto al servizio civile.. Sostantivo: atto (pl.: atti) . (filosofia) azione ha compiuto un atto di viltà. all'atto della consegna alla cassa, si potrà usufruir e dell'offerta indicata su fronte del presente coupon.. (teatro) parte in cui è suddivisa un'opera teatrale La locandiera è una commedia in tre atti di Goldoni.. (diritto) scrittura che abbia valore giuridico Si recò dal notaio per firmare un atto.

