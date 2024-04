La Soluzione ♚ Chi lo prende si abbronza La definizione e la soluzione di 4 lettere: Chi lo prende si abbronza. SOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Chi lo prende si abbronza: Il Sole (dal latino: Sol) è la stella madre del sistema solare, attorno alla quale orbitano gli otto pianeti principali (tra cui la Terra), i pianeti nani, i loro satelliti, innumerevoli altri corpi minori e la polvere diffusa per lo spazio, che forma il mezzo interplanetario. La massa del Sole, che ammonta a circa 2×1030 kg, rappresenta da sola il 99,86% della massa complessiva del sistema solare.Il Sole è una stella di dimensioni medio-piccole costituita principalmente da idrogeno (circa il 74% della sua massa, il 92,1% del suo volume) ed elio (circa il 24-25% della massa, il 7,8% del volume), cui si aggiungono altri elementi più pesanti ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il Sole (dal latino: Sol) è la stella madre del sistema solare, attorno alla quale orbitano gli otto pianeti principali (tra cui la Terra), i pianeti nani, i loro satelliti, innumerevoli altri corpi minori e la polvere diffusa per lo spazio, che forma il mezzo interplanetario. La massa del Sole, che ammonta a circa 2×1030 kg, rappresenta da sola il 99,86% della massa complessiva del sistema solare.Il Sole è una stella di dimensioni medio-piccole costituita principalmente da idrogeno (circa il 74% della sua massa, il 92,1% del suo volume) ed elio (circa il 24-25% della massa, il 7,8% del volume), cui si aggiungono altri elementi più pesanti ... sole f pl femminile plurale di sola Sostantivo sole ( approfondimento) m inv (per estensione) (astronomia) ogni stella attorno alla quale ruotano dei pianeti il sole è una stella media

il sole è in equilibrio tra la gravità che tende a rimpicciolirlo e la radiazione che tende ad ingrandirlo (senso figurato) (per estensione) luogo dove batte il sole (giochi) , (carte) una delle carte dei tarocchi Locuzione nominale sole (araldica) figura araldica convenzionale: è costituita da un cerchio, su cui sono disegnati occhi, naso e bocca, circondato da sedici raggi alternativamente diritti e ondeggianti e smaltato di oro Sillabazione só | le Pronuncia IPA: ['sole] Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione vedi solo Citazione Sinonimi (aggettivo) solitarie, isolate, segregate, senza compagnia, abbandonate, derelitte, appartate, per conto loro

debolezza Parole derivate (sostantivo) assolare, assolato, doposole, extrasolare, geosolare, girasole, insolazione, mirasole, parasole, prendisole, solaio, solare, solarigrafo, solarimetro, solario, solarità, solarium, solarizzare, solarizzazione, solata, solatio, soleggiamento, soleggiare, soleggiato, soleggio, solicchio, solicello, solina, solivo, solleone, solstiziale, solstizio, tornasole, unisolare Termini correlati (per estensione) disco solare Proverbi e modi di dire colpo di sole : scottatura, otre la normale abbronzatura del corpo... anche sino a svenire, appunto per un forte capogiro

: scottatura, otre la normale abbronzatura del corpo... anche sino a svenire, appunto per un forte capogiro chi sta vicino al sole si riscalda : chi è amico dei potenti ne trae beneficio

chi sta vicino al sole si riscalda : chi è amico dei potenti ne trae beneficio
chiaro come il sole : lampante

SOLE

