Claudio che è stato un grande direttore d orchestra

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Claudio che è stato un grande direttore d orchestra' è 'Abbado'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABBADO

Perchè la soluzione è Abbado? Claudio ABBADO è stato un grande direttore d’orchestra, capace di guidare orchestre con passione e maestria. La sua musica ha lasciato un segno indelebile, ispirando musicisti e appassionati. La sua presenza sul podio rimane un esempio di eccellenza e dedizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Claudio che è stato un grande direttore d orchestra

Claudio che è stato un grande direttore d orchestra Risposta: ABBADO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: A_____

A_____ Inizia con: A

A Finisce con: O

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Claudio che è stato un grande direttore d orchestra nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Abbado

Quando la definizione "Claudio che è stato un grande direttore d orchestra" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Abbado'.

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona B Bologna B Bologna A Ancona D Domodossola O Otranto

La soluzione 'Abbado' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Claudio che è stato un grande direttore d orchestra". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.