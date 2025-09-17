Claudio che è stato un grande direttore d orchestra

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Claudio che è stato un grande direttore d orchestra' è 'Abbado'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABBADO

Perchè la soluzione è Abbado? Claudio ABBADO è stato un grande direttore d’orchestra, capace di guidare orchestre con passione e maestria. La sua musica ha lasciato un segno indelebile, ispirando musicisti e appassionati. La sua presenza sul podio rimane un esempio di eccellenza e dedizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Claudio che è stato un grande direttore d orchestra
  • Risposta: ABBADO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: A_____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Abbado'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Claudio che è stato un grande direttore d orchestra nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Abbado

Quando la definizione "Claudio che è stato un grande direttore d orchestra" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Abbado'.

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona
B Bologna
B Bologna
A Ancona
D Domodossola
O Otranto

La soluzione 'Abbado' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Claudio che è stato un grande direttore d orchestra". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Maazel: è stato un grande direttore d orchestra È stato un grande direttore d orchestra Ottavio : è stato un grande della moda Arturo grande direttore d orchestra italiano È stato un grande Istituto pubblico 

Altre definizioni collegate

Con claudio: Claudio : ha lanciato Sabato pomeriggio 

Con stato: La combattevano i pirati autorizzati dallo Stato 

Con grande: La grande bocca del vulcano 