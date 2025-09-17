Claudio che è stato un grande direttore d orchestra
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SOLUZIONE: ABBADO
Perchè la soluzione è Abbado? Claudio ABBADO è stato un grande direttore d’orchestra, capace di guidare orchestre con passione e maestria. La sua musica ha lasciato un segno indelebile, ispirando musicisti e appassionati. La sua presenza sul podio rimane un esempio di eccellenza e dedizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Claudio che è stato un grande direttore d orchestra
- Risposta: ABBADO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Claudio che è stato un grande direttore d orchestra nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Abbado
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Le 6 lettere della soluzione
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