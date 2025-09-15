Serve per trasportare cavalli

Home / Soluzioni Cruciverba / Serve per trasportare cavalli

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Serve per trasportare cavalli' è 'Van'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V A N

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Serve per trasportare cavalli

Serve per trasportare cavalli Risposta: VAN

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Vocali: 1

1 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: V N

Inizia con: V

V Finisce con: N

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Van' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Serve per trasportare cavalli nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Van

La definizione "Serve per trasportare cavalli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Van'.

La soluzione 'Van' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Serve per trasportare cavalli". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.