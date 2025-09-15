Serve per trasportare cavalli

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Serve per trasportare cavalli' è 'Van'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VAN

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Serve per trasportare cavalli
  • Risposta: VAN
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    VN
  • Inizia con: V
  • Finisce con: N
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Serve per trasportare cavalli nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Van

La definizione "Serve per trasportare cavalli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Van'.

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