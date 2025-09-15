Serve per trasportare cavalli
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Serve per trasportare cavalli' è 'Van'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Serve per trasportare cavalli
- Risposta: VAN
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Vocali: 1
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: VN
- Inizia con: V
- Finisce con: N
Serve per trasportare cavalli nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Van
La definizione "Serve per trasportare cavalli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Van'.
La soluzione 'Van' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Serve per trasportare cavalli". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La roulotte per trasportare cavalli Serve per trasportare merci La scommessa su due cavalli l uno vincente e l altro secondo Serve vini con il marito Serve per l abboccamento
Altre definizioni collegate
Con serve: Serve per chiudere la pentola
Con trasportare: Una cassa di legno a stecche larghe per trasportare pollame
Con cavalli: Può essere trainata da cani renne o cavalli