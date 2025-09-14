Un camion che trasporta liquidi

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un camion che trasporta liquidi' è 'Autobotte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTOBOTTE

Perchè la soluzione è Autobotte? Un autobotte è un veicolo progettato per trasportare grandi quantità di liquidi, come acqua, carburante o prodotti chimici. La sua struttura robusta e il serbatoio capiente lo rendono ideale per consegne rapide e sicure in diversi contesti, garantendo efficienza e praticità nel trasporto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un camion che trasporta liquidi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Autobotte

Quando la definizione "Un camion che trasporta liquidi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Autobotte'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un camion che trasporta liquidi
  • Risposta: AUTOBOTTE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: A________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona
U Udine
T Torino
O Otranto
B Bologna
O Otranto
T Torino
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Autobotte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un camion che trasporta liquidi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con camion: Un camion con macchinario di sollevamento annesso 

Con trasporta: Lo si trasporta nei gasdotti 

Con liquidi: Estinta con liquidi 