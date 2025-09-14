Un camion che trasporta liquidi

Home / Soluzioni Cruciverba / Un camion che trasporta liquidi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un camion che trasporta liquidi' è 'Autobotte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTOBOTTE

Perchè la soluzione è Autobotte? Un autobotte è un veicolo progettato per trasportare grandi quantità di liquidi, come acqua, carburante o prodotti chimici. La sua struttura robusta e il serbatoio capiente lo rendono ideale per consegne rapide e sicure in diversi contesti, garantendo efficienza e praticità nel trasporto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Autobotte' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Un camion che trasporta liquidi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Autobotte

Quando la definizione "Un camion che trasporta liquidi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Autobotte'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un camion che trasporta liquidi

Un camion che trasporta liquidi Risposta: AUTOBOTTE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: A________

A________ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona U Udine T Torino O Otranto B Bologna O Otranto T Torino T Torino E Empoli

La soluzione 'Autobotte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un camion che trasporta liquidi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.