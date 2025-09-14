Un camion che trasporta liquidi
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SOLUZIONE: AUTOBOTTE
Perchè la soluzione è Autobotte? Un autobotte è un veicolo progettato per trasportare grandi quantità di liquidi, come acqua, carburante o prodotti chimici. La sua struttura robusta e il serbatoio capiente lo rendono ideale per consegne rapide e sicure in diversi contesti, garantendo efficienza e praticità nel trasporto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un camion che trasporta liquidi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Autobotte
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un camion che trasporta liquidi
- Risposta: AUTOBOTTE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: A________
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Autobotte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un camion che trasporta liquidi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con camion: Un camion con macchinario di sollevamento annesso
Con trasporta: Lo si trasporta nei gasdotti
Con liquidi: Estinta con liquidi