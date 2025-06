Mezzo che trasporta liquidi su strada nei cruciverba: la soluzione è Autobotte

AUTOBOTTE

Curiosità e Significato... La soluzione Autobotte di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Autobotte per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Autobotte? Un'autobotte è un veicolo progettato per trasportare grandi quantità di liquidi, come acqua o carburante, lungo le strade. Utilizzata spesso in ambito industriale o agricolo, garantisce il rifornimento continuo e sicuro di materiali essenziali. La sua struttura robusta e il serbatoio capiente la rendono indispensabile per molte attività quotidiane e professionali. Un esempio pratico di questa utilità è proprio l’autobotte.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un veicolo con gli idrantiVeicolo utile in caso di mancanza d acquaVeicolo per trasportare liquidiIn mezzo alla stradaGonfio nel mezzoIn mezzo all orlo

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

B Bologna

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

A A T R N A T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TOTANARA" TOTANARA

