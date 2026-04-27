Un camion con macchinario di sollevamento annesso

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un camion con macchinario di sollevamento annesso' è 'Autogrù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTOGRÙ

Perché la soluzione è Autogrù? Un autogrù è un veicolo pesante progettato per sollevare e movimentare carichi di grandi dimensioni in cantieri edili e aree industriali. Dotato di un braccio articolato o telescopico, permette di raggiungere altezze elevate e di spostare materiali con precisione. La sua struttura robusta e il sistema di controllo avanzato garantiscono stabilità e sicurezza durante le operazioni di sollevamento. L'autogrù rappresenta uno strumento fondamentale per le attività di costruzione e manutenzione di grandi infrastrutture.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un camion con macchinario di sollevamento annesso". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Un camion con macchinario di sollevamento annesso nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Autogrù

Se la definizione "Un camion con macchinario di sollevamento annesso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un camion con macchinario di sollevamento annesso" conferma che la soluzione 'Autogrù' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Autogrù

A Ancona U Udine T Torino O Otranto G Genova R Roma Ù -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un camion con macchinario di sollevamento annesso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Autogrù' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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