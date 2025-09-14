Quello dei figli spetta ai genitori

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Quello dei figli spetta ai genitori' è 'Mantenimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANTENIMENTO

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Perché la soluzione è Mantenimento? Il mantenimento è l'insieme delle obbligazioni che i genitori devono rispettare nei confronti dei figli, assicurando loro il sostentamento necessario per una vita dignitosa. Questa responsabilità riguarda il garantire risorse per alimenti, abbigliamento, istruzione e cure mediche. La legge stabilisce che il dovere di mantenimento non si esaurisce con il minorenne, ma può estendersi anche in età adulta in determinate condizioni. La cura del benessere dei figli dipende dall'impegno dei genitori nel rispettare questi obblighi.

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Quello dei figli spetta ai genitori nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Mantenimento

La soluzione associata alla definizione "Quello dei figli spetta ai genitori" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mantenimento'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Quello dei figli spetta ai genitori

Quello dei figli spetta ai genitori Risposta: MANTENIMENTO

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Schema utile: M___________

M___________ Inizia con: M

M Finisce con: O

Le 12 lettere della soluzione

M Milano A Ancona N Napoli T Torino E Empoli N Napoli I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

La soluzione 'Mantenimento' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello dei figli spetta ai genitori". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.