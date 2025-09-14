Quello dei figli spetta ai genitori
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Quello dei figli spetta ai genitori' è 'Mantenimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MANTENIMENTO
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Perché la soluzione è Mantenimento? Il mantenimento è l'insieme delle obbligazioni che i genitori devono rispettare nei confronti dei figli, assicurando loro il sostentamento necessario per una vita dignitosa. Questa responsabilità riguarda il garantire risorse per alimenti, abbigliamento, istruzione e cure mediche. La legge stabilisce che il dovere di mantenimento non si esaurisce con il minorenne, ma può estendersi anche in età adulta in determinate condizioni. La cura del benessere dei figli dipende dall'impegno dei genitori nel rispettare questi obblighi.
Quello dei figli spetta ai genitori nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Mantenimento
La soluzione associata alla definizione "Quello dei figli spetta ai genitori" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mantenimento'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quello dei figli spetta ai genitori
- Risposta: MANTENIMENTO
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: M___________
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Mantenimento' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello dei figli spetta ai genitori". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Relativo ai figli nati dagli stessi genitori Spetta ai genitori educarli Trasmissibili ai figli L autorizzazione che si chiede ai genitori È d aiuto ai neo-genitori
Altre definizioni collegate
Con quello: Quello d adamo è visibile sul collo maschile
Con figli: Figli di genitori di etnia diversa
Con spetta: Spetta a entrambi i genitori