Trasmissibili ai figli nei cruciverba: la soluzione è Ereditari

Sara Verdi | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Trasmissibili ai figli' è 'Ereditari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EREDITARI

Curiosità e Significato di Ereditari

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Ereditari, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Relativo ai figli nati dagli stessi genitoriTrasmissibile ai figliQuello dei figli spetta ai genitoriTroia ai tempi di OmeroSigla nota ai partigiani

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Trasmissibili ai figli - Ereditari

Come si scrive la soluzione Ereditari

La definizione "Trasmissibili ai figli" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 9 lettere della soluzione Ereditari:
E Empoli
R Roma
E Empoli
D Domodossola
I Imola
T Torino
A Ancona
R Roma
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E F E R I T

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.