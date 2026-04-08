Spetta a entrambi i genitori

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Spetta a entrambi i genitori' è 'Patria Potestà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATRIA POTESTÀ

Perché la soluzione è Patria Potestà? La paternità o maternità dei genitori rappresenta l'insieme dei diritti e doveri che essi hanno nei confronti dei figli, influenzando la loro crescita e formazione. Essa include l'educazione, la cura e la tutela del bambino, garantendo il suo benessere e sviluppo equilibrato. La paternità o maternità si esercita con responsabilità e attenzione, rispettando i bisogni e i diritti della persona in via di sviluppo. La relazione tra genitori e figli si basa su questo principio fondamentale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spetta a entrambi i genitori". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Spetta a entrambi i genitori nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Patria Potestà

Se la definizione "Spetta a entrambi i genitori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spetta a entrambi i genitori" conferma che la soluzione 'Patria Potestà' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Patria Potestà

P Padova A Ancona T Torino R Roma I Imola A Ancona P Padova O Otranto T Torino E Empoli S Savona T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spetta a entrambi i genitori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Patria Potestà' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Quello parentale spetta ad entrambi i genitoriPrivo di entrambi i genitoriQuello parentale spetta ad uno dei genitoriSpetta ai genitori educarliQuello dei figli spetta ai genitori