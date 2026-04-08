Spetta a entrambi i genitori
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Spetta a entrambi i genitori' è 'Patria Potestà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PATRIA POTESTÀ
Perché la soluzione è Patria Potestà? La paternità o maternità dei genitori rappresenta l'insieme dei diritti e doveri che essi hanno nei confronti dei figli, influenzando la loro crescita e formazione. Essa include l'educazione, la cura e la tutela del bambino, garantendo il suo benessere e sviluppo equilibrato. La paternità o maternità si esercita con responsabilità e attenzione, rispettando i bisogni e i diritti della persona in via di sviluppo. La relazione tra genitori e figli si basa su questo principio fondamentale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spetta a entrambi i genitori". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Spetta a entrambi i genitori nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Patria Potestà
Se la definizione "Spetta a entrambi i genitori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spetta a entrambi i genitori" conferma che la soluzione 'Patria Potestà' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Patria Potestà
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spetta a entrambi i genitori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Patria Potestà' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Quello parentale spetta ad entrambi i genitoriPrivo di entrambi i genitoriQuello parentale spetta ad uno dei genitoriSpetta ai genitori educarliQuello dei figli spetta ai genitori
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