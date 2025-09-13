Cuore di noce
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SOLUZIONE: OC
Cuore di noce nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Oc
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Cuore di noce
- Risposta: OC
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Schema utile: O_
- Inizia con: O
- Finisce con: C
Le 2 lettere della soluzione
La soluzione 'Oc' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cuore di noce". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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