Cuore di noce

Paola Cammarota | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Cuore di noce' è 'Oc'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OC

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Cuore di noce nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Oc

Per risolvere la definizione "Cuore di noce", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Oc'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Cuore di noce
  • Risposta: OC
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: O_
  • Inizia con: O
  • Finisce con: C

Le 2 lettere della soluzione

O Otranto
C Como

La soluzione 'Oc' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cuore di noce". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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