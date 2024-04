La definizione e la soluzione di 7 lettere: Città svizzera con grandi industrie farmaceutiche. BASILEA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Basilea (AFI: /bazi'la/; in tedesco e ufficialmente Basel ['bazl]; in francese Bâle [bl]; in romancio: Basilea) è una città della Svizzera di 177 654 abitanti. È la terza città per popolazione della Svizzera, dopo Zurigo e Ginevra. È la capitale del Canton Basilea Città, per quanto alcuni dei suoi sobborghi facciano parte del cantone di Basilea Campagna o dei cantoni di Argovia e Soletta. Basilea viene comunemente considerata come la capitale culturale della Svizzera. La città è rinomata per i suoi vari musei di fama mondiale, dal Kunstmuseum, prima collezione d'arte d'Europa accessibile al pubblico (1661), allo Schaulager, costruito ...

Basilea f

nome proprio di persona femminile

Sostantivo

Basilea ( approfondimento) f solo sing

(toponimo) città svizzera

Sillabazione

Ba | si | lè | a

Pronuncia

IPA: /bazi'la/

Etimologia / Derivazione

derivante dal greco ßase (re); del greco basilèia, termine che può riferirsi al governo, al territorio o ai sudditi sotto il dominio di un re

Parole derivate