Venti che spirano ai Tropici

zazoomit@ | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Venti che spirano ai Tropici' è 'Alisei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ALISEI

Perchè la soluzione è Alisei? Gli alisei sono venti costanti che soffiano ai Tropici, portando aria fresca e clima stabile. Questi venti influenzano il meteo delle regioni tropicali, creando condizioni favorevoli per la navigazione e il turismo, e sono un elemento importante nel ciclo atmosferico di quelle zone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Venti che spirano ai Tropici
  • Risposta: ALISEI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AII
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I
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Venti che spirano ai Tropici: risposta da 6 lettere

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