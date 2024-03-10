Venti che spirano ai Tropici

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Venti che spirano ai Tropici' è 'Alisei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A L I S E I

Perchè la soluzione è Alisei? Gli alisei sono venti costanti che soffiano ai Tropici, portando aria fresca e clima stabile. Questi venti influenzano il meteo delle regioni tropicali, creando condizioni favorevoli per la navigazione e il turismo, e sono un elemento importante nel ciclo atmosferico di quelle zone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Venti che spirano ai Tropici

Venti che spirano ai Tropici Risposta: ALISEI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 4

4 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A I I

Inizia con: A

A Finisce con: I

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Venti che spirano ai Tropici: risposta da 6 lettere

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