Venti che spirano ai Tropici
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Venti che spirano ai Tropici' è 'Alisei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Alisei? Gli alisei sono venti costanti che soffiano ai Tropici, portando aria fresca e clima stabile. Questi venti influenzano il meteo delle regioni tropicali, creando condizioni favorevoli per la navigazione e il turismo, e sono un elemento importante nel ciclo atmosferico di quelle zone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Venti che spirano ai Tropici
- Risposta: ALISEI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 4
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AII
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Venti che spirano ai Tropici: risposta da 6 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Venti che spirano ai Tropici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Alisei. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.