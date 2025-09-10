La Susan del Film Thelma & Louise

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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SARANDON

Perchè la soluzione è Sarandon? Susan nel film Thelma & Louise è una donna forte e determinata, che affronta le sfide della vita con coraggio. La sua presenza sullo schermo, accompagnata dalla voce di Sarandon, trasmette emozioni intense e un senso di libertà. È un personaggio che lascia il segno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La Susan del Film Thelma & Louise
  • Risposta: SARANDON
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SADN
  • Inizia con: S
  • Finisce con: N
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La Susan del Film Thelma & Louise nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sarandon

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