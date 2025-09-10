La Susan del Film Thelma & Louise

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La Susan del Film Thelma & Louise' è 'Sarandon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S A R A N D O N

Perchè la soluzione è Sarandon? Susan nel film Thelma & Louise è una donna forte e determinata, che affronta le sfide della vita con coraggio. La sua presenza sullo schermo, accompagnata dalla voce di Sarandon, trasmette emozioni intense e un senso di libertà. È un personaggio che lascia il segno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La Susan del Film Thelma & Louise

La Susan del Film Thelma & Louise Risposta: SARANDON

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S A D N

Inizia con: S

S Finisce con: N

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La Susan del Film Thelma & Louise nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sarandon

Quando la definizione "La Susan del Film Thelma & Louise" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sarandon'.

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