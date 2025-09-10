La Susan del Film Thelma & Louise
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Perchè la soluzione è Sarandon? Susan nel film Thelma & Louise è una donna forte e determinata, che affronta le sfide della vita con coraggio. La sua presenza sullo schermo, accompagnata dalla voce di Sarandon, trasmette emozioni intense e un senso di libertà. È un personaggio che lascia il segno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La Susan del Film Thelma & Louise
- Risposta: SARANDON
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SADN
- Inizia con: S
- Finisce con: N
La Susan del Film Thelma & Louise nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sarandon
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Con thelma: Lo sono nel film Thelma e Louise
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