Il regista Scott del film Thelma & Louise nei cruciverba: la soluzione è Ridley

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il regista Scott del film Thelma & Louise' è 'Ridley'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIDLEY

Curiosità e Significato di "Ridley"

La parola Ridley è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ridley.

Perché la soluzione è Ridley? Ridley Scott è un celebre regista e produttore britannico, noto per il suo talento nel creare film iconici e visivamente straordinari. Tra le sue opere più celebri c'è Thelma & Louise, un film che ha segnato la storia del cinema per la sua potente narrazione e per il modo in cui affronta temi di libertà e amicizia femminile. La sua capacità di raccontare storie complesse e coinvolgenti ha reso Scott una figura di spicco nell'industria cinematografica.

Come si scrive la soluzione Ridley

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il regista Scott del film Thelma & Louise", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

D Domodossola

L Livorno

E Empoli

Y Yacht

