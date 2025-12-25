Susan scrittrice USA

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Susan scrittrice USA' è 'Sontag'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SONTAG

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Susan scrittrice USA" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Susan scrittrice USA". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sontag? Susan Sontag è una celebre scrittrice statunitense nota per le sue riflessioni sulla cultura e l'arte. La sua voce si distingue per l'analisi profonda e critica di temi come la fotografia, il cinema e la società contemporanea. Attraverso i suoi scritti ha influenzato il pensiero culturale del Novecento. La sua figura rappresenta un'icona intellettuale capace di stimolare il dibattito su questioni di grande rilevanza sociale.

Se la definizione "Susan scrittrice USA" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Susan scrittrice USA" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sontag:

S Savona O Otranto N Napoli T Torino A Ancona G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Susan scrittrice USA" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

