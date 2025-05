Il Ridley regista di Thelma & Louise nei cruciverba: la soluzione è Scott

SCOTT

Curiosità e Significato di "Scott"

Approfondisci la parola di 5 lettere Scott: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La soluzione SCOTT si riferisce a Ridley Scott, il regista del cult movie Thelma & Louise. Questo film, uscito nel 1991, è celebre per la sua trama rivoluzionaria che affronta temi di libertà e femminismo, raccontando le avventure di due donne in fuga. Scott è noto per il suo stile visivo distintivo e le narrazioni coinvolgenti.

Come si scrive la soluzione: Scott

Stai cercando la risposta alla definizione "Il Ridley regista di Thelma & Louise"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

