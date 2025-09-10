Fu premio Nobel per la medicina nel 1932
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SOLUZIONE: ADRIAN
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Perché la soluzione è Adrian? Adrian è stato riconosciuto nel 1932 con un prestigioso premio Nobel per la medicina, un riconoscimento che celebra i suoi contributi straordinari nel campo della scienza medica. La sua ricerca ha aperto nuove strade e migliorato la comprensione di importanti processi biologici, lasciando un segno duraturo nel mondo scientifico. La sua dedizione e il suo lavoro sono stati fondamentali per avanzare le conoscenze in medicina.
Fu premio Nobel per la medicina nel 1932 nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Adrian
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Fu premio Nobel per la medicina nel 1932
- Risposta: ADRIAN
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: N
Le 6 lettere della soluzione
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