Fu premio Nobel per la medicina nel 1932

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fu premio Nobel per la medicina nel 1932' è 'Adrian'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADRIAN

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Perché la soluzione è Adrian? Adrian è stato riconosciuto nel 1932 con un prestigioso premio Nobel per la medicina, un riconoscimento che celebra i suoi contributi straordinari nel campo della scienza medica. La sua ricerca ha aperto nuove strade e migliorato la comprensione di importanti processi biologici, lasciando un segno duraturo nel mondo scientifico. La sua dedizione e il suo lavoro sono stati fondamentali per avanzare le conoscenze in medicina.

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Fu premio Nobel per la medicina nel 1932 nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Adrian

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Lettere, schema e soluzione Definizione: Fu premio Nobel per la medicina nel 1932

Fu premio Nobel per la medicina nel 1932 Risposta: ADRIAN

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: A_____

A_____ Inizia con: A

A Finisce con: N

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona D Domodossola R Roma I Imola A Ancona N Napoli

La soluzione 'Adrian' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fu premio Nobel per la medicina nel 1932". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.