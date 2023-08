Emilio fisico italiano che fu premio Nobel nel 1959 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Emilio fisico italiano che fu premio Nobel nel 1959. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SEGRE

Significato/Curiosita : Emilio fisico italiano che fu premio nobel nel 1959

(motivazione per il premio nobel per la fisica 1959) emilio gino segrè (tivoli, 1º febbraio 1905 – lafayette, 22 aprile 1989) è stato un fisico italiano naturalizzato... Liliana segre (milano, 10 settembre 1930) è un'antifascista e politica italiana, superstite dell'olocausto e testimone attiva della shoah. cresciuta in... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

