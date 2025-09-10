È coltivato fino a circa 400 metri d altezza
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È coltivato fino a circa 400 metri d altezza' è 'Etna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ETNA
Perchè la soluzione è Etna? L’Etna si trova spesso tra i 200 e i 400 metri di altitudine, dominando il paesaggio siciliano. Questa montagna è famosa per le sue eruzioni e il suo ruolo importante nella cultura locale. La sua altezza variabile la rende un simbolo unico e riconoscibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
È coltivato fino a circa 400 metri d altezza nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Etna
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È coltivato fino a circa 400 metri d altezza
- Risposta: ETNA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: E___
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Etna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È coltivato fino a circa 400 metri d altezza". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con coltivato: Campicello coltivato
Con circa: Leonardo la ritrasse intorno al 1503 1506 circa
Con metri: Calciatori specialisti dagli 11 metri