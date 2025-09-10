È coltivato fino a circa 400 metri d altezza

Paola Cammarota | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È coltivato fino a circa 400 metri d altezza' è 'Etna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETNA

Perchè la soluzione è Etna? L’Etna si trova spesso tra i 200 e i 400 metri di altitudine, dominando il paesaggio siciliano. Questa montagna è famosa per le sue eruzioni e il suo ruolo importante nella cultura locale. La sua altezza variabile la rende un simbolo unico e riconoscibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È coltivato fino a circa 400 metri d altezza nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Etna

In presenza della definizione "È coltivato fino a circa 400 metri d altezza", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Etna'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È coltivato fino a circa 400 metri d altezza
  • Risposta: ETNA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: E___
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

E Empoli
T Torino
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Etna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È coltivato fino a circa 400 metri d altezza". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Altre definizioni collegate

Con coltivato: Campicello coltivato 

Con circa: Leonardo la ritrasse intorno al 1503 1506 circa 

Con metri: Calciatori specialisti dagli 11 metri 