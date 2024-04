La Soluzione ♚ È coltivato fino a circa 1400 metri d altezza

La definizione e la soluzione di 4 lettere: È coltivato fino a circa 1400 metri d altezza. ETNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su E coltivato fino a circa 1400 metri d altezza: L'Etna (detto anche Mongibello, Muncibbeu in siciliano) è uno stratovulcano complesso della Sicilia originatosi nel Quaternario, ed è il più alto vulcano attivo della placca euroasiatica. Le sue frequenti eruzioni nel corso del tempo hanno modificato, a volte anche profondamente, il paesaggio circostante e in tante occasioni hanno costituito una minaccia per gli insediamenti abitativi nati nel tempo alle sue pendici. Il 21 giugno 2013, la XXXVII sessione del Comitato UNESCO ha inserito l'Etna nell'elenco dei beni costituenti il Patrimonio dell'umanità. See https://it.wiktionary.org/w/api.php for API usage. Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at <https://lists.wikimedia.org/postorius/lists/mediawiki-api-announce.lists.wikimedia.org/> for notice of API deprecations and breaking changes.

Altre Definizioni con etna; coltivato; fino; circa; 1400; metri; altezza;